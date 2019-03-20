В Сочи мужчину осудили за убийство падчерицы, пропавшей летом 2017 года

В Сочи мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство 14-летней девочки, пропавшей почти два года назад

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года 14-летняя девочка приехала из Волгодонска в Адлер, чтобы погостить у 36-летнего бывшего мужа своей матери и пропала. Ее объявили в розыск, а через год останки ребенка нашли в лесу недалеко от поселка Лоо.

Выяснилось, что отчим поссорился с девушкой из-за ее нежелания возвращаться к матери. Тогда мужчина ударил падчерицу камнем по затылку, отчего она умерла. После этого он забрал мобильный телефон девочки и скрылся.

Мужчину задержали в Орловской области в августе 2018 года. Он уверял, что в момент преступления был под наркотиками. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, сообщили 20 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.