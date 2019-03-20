В Госдуме предложили создать первую в мире соцсеть в виртуальной реальности
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России социальную сеть в виртуальной реальности
Чернышов считает, что сейчас наиболее востребованное общение — через фотографии, видео и другие изображения. Поэтому Россия могла бы первой в мире запустить социальную сеть, работающую в виртуальной реальности. Для этого он предложил создать государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим предоставят шлемы или очки виртуальной реальности.
Колонка психолога:
По мнению Чернышова, технология позволит людям с разных концов света общаться друг с другом с помощью виртуальных копий самих себя. Обращение депутат направил министру цифрового развития России Константину Носкову, пишет 20 марта RT.
Тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности уже показывали западные разработчики. Однако технология не получила дальнейшего развития из-за высокой цены VR-шлема (устройства для погружения в виртуальную реальность).
Как сообщали Юга.ру, ранее Борис Чернышов предлагал создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. По его мнению, технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно задействовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, спорте и психологии.
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