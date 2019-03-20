В Госдуме предложили создать первую в мире соцсеть в виртуальной реальности

Вся Россия

Распечатать

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России социальную сеть в виртуальной реальности

Чернышов считает, что сейчас наиболее востребованное общение — через фотографии, видео и другие изображения. Поэтому Россия могла бы первой в мире запустить социальную сеть, работающую в виртуальной реальности. Для этого он предложил создать государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим предоставят шлемы или очки виртуальной реальности.

Колонка психолога:

По мнению Чернышова, технология позволит людям с разных концов света общаться друг с другом с помощью виртуальных копий самих себя. Обращение депутат направил министру цифрового развития России Константину Носкову, пишет 20 марта RT.

Тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности уже показывали западные разработчики. Однако технология не получила дальнейшего развития из-за высокой цены VR-шлема (устройства для погружения в виртуальную реальность).

Как сообщали Юга.ру, ранее Борис Чернышов предлагал создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. По его мнению, технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно задействовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, спорте и психологии.

Госдума РФ Интернет Социальные сети Технологии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Майкопе устроили бесплатные курсы для подготовки к «Тотальному диктанту»
В Сочи мужчину осудили за убийство падчерицы, пропавшей летом 2017 года
Ректором Майкопского технологического университета переизбрана Саида Куижева
В Госдуме предложили создать первую в мире соцсеть в виртуальной реальности
Полиция задержала подозреваемого в убийстве дочери бизнесмена из Майкопа
В России за год число погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале