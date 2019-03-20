В Госдуме предложили создать первую в мире соцсеть в виртуальной реальности

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России социальную сеть в виртуальной реальности

Чернышов считает, что сейчас наиболее востребованное общение — через фотографии, видео и другие изображения. Поэтому Россия могла бы первой в мире запустить социальную сеть, работающую в виртуальной реальности. Для этого он предложил создать государственные виртуальные кафе или интернет-кабинки, в которых всем желающим предоставят шлемы или очки виртуальной реальности.

По мнению Чернышова, технология позволит людям с разных концов света общаться друг с другом с помощью виртуальных копий самих себя. Обращение депутат направил министру цифрового развития России Константину Носкову, пишет 20 марта RT.

Тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности уже показывали западные разработчики. Однако технология не получила дальнейшего развития из-за высокой цены VR-шлема (устройства для погружения в виртуальную реальность).