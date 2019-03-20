Сочинский отель-замок «Богатырь» представил тариф «Семейные каникулы»

Краснодарский край

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Четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», который находится в «Сочи Парке», в марте представил предложение «Семейные каникулы»

«Отдохнуть в настоящем замке у моря всей семьей по выгодной цене с бесплатным посещением спа-центра гости смогут до конца мая. Предложение рассчитано на двух взрослых с двумя детьми», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

По условиям тарифа «Семейные каникулы», в стоимость входит проживание в номере категории «супериор» с двухъярусной кроватью, завтрак, посещение детского клуба «Карусель» и тренажерного зала.

Для гостей «Богатыря» будет свободным вход в тематический парк развлечений «Сочи Парк», который 22 марта откроет новый сезон, и детский комплекс «Страна Медведия».

Кроме того, до 31 мая в отеле-замке продолжит действовать акция «Весенний полупансион» с включенным завтраком и ужином. Акция «Дети до 11 лет размещаются бесплатно» продлена до 21 апреля.

Подробности акций можно узнать на сайте sochipark.ru.

Отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса, в которых расположены 290 номеров, конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка.

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