Зампред правительства Ставрополья попала под следствие за незаконные субсидии для колледжа мужа

В отношении зампреда правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной в марте возбудили уголовное дело о превышении полномочий

Кувалдину подозревают в незаконном оказании помощи в получении бюджетного финансирования для Ставропольского колледжа связи, директором которого был ее муж Павел Кувалдин, в 2017 году, пишет NewsTracker.

Кувалдин также стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), оно уже передано в суд. По данным следствия, он целый год получал повышенную премию и незаконно потратил больше 2 млн рублей на установку пандусов. Всего учебное заведение получило из краевого бюджета 34,5 млн рублей.

«Следствие полагает, что из этих денег 2,6 миллиона директор колледжа потратил на создание безбарьерной среды для инвалидов, но на самом деле деньги были потрачены на другие цели, а программа к тому моменту уже была приостановлена», — рассказал источник «Комсомольской Правды».

В пресс-службе губернатора Ставропольского края 19 марта сообщили, что в отношении Кувалдиной проводится служебная проверка. Она началась три недели назад по поручению главы региона и еще не закончилась. Но в связи с возбуждением уголовного дела материалы проверки передадут следователям.

Дальнейшие решения в отношении Ирины Кувалдиной примут после выводов следствия, добавили в пресс-службе.