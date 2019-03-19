В Адыгее готовятся встретить Новый год по адыгейским традициям

Адыгея

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В день весеннего равноденствия, 21 марта, в Адыгее организуют мероприятия, посвященные встрече Нового года по национальным традициям

Ежегодный народный праздник состоится во всех муниципалитетах. Основные торжества пройдут в Майкопе на площади Единения и Согласия. Здесь в 18:00 начнется театральное представление — реконструкция национальных обычаев празднования нового года у адыгов.

«Прощание с зимой и встречу весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло, люди испокон веков воспринимали как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. Красочное и познавательное действо позволит каждому участнику окунуться в атмосферу старинного праздника с его традициями и колоритом», — рассказали в министерстве культуры Адыгеи.

Участников и зрителей праздника будут угощать обрядовой пищей. На площади также организуют выставку-продажу декоративных изделий, созданных в традиционном стиле лучшими мастерами республики.

В завершение пройдут молодежные игрища «Джэгу», на которых юноши и девушки будут состязаться в разных танцевальных номинациях.

Суть адыгейского Нового года состоит в том, что ровно в полночь дня весеннего равноденствия, оповещая о приходе весны, трижды били в лемех — наконечник плуга. Услышав этот призыв, с гор спускались почтенный Старец и юная девушка в белом одеянии. Они шли к людям, неся в руках зажженный факел. Жители верили в то, что зажженный от факела Старца огонь никогда не померкнет и сохранит тепло в очаге до прихода следующего Нового года.

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