«Ростелеком» обеспечил связь на конкурсе «Лидеры России» в Сочи

Компания «Ростелеком» предоставила свои услуги при проведении открытого конкурса для руководителей «Лидеры России»

Общероссийский финал конкурса «Лидеры России» и церемония награждения победителей проходили с 14 по 17 марта в сочинском центре «Сириус». В финале за победу боролись 300 участников. Они выполняли задания наставников и кейсы, предложенные крупными российскими организациями в сфере экономики, промышленности, медицины, образования и культуры.

В этом году победителями стали 104 человека. Каждый их них получит грант, который можно будет использовать для дальнейшего обучения, а также год персональных консультаций от наставника из числа топ-менеджеров крупнейших компаний, губернаторов или федеральных министров.

Мероприятие провели администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства.

Оператор связи «Ростелеком» выступил партнером конкурса в третий раз. В этом году компания развернула в месте проведения финала защищенную от DDoS-атак сеть Wi-Fi на скорости 500 Мбит/с, которая задействовала более 100 точек.

В главном медиацентре и аккредитационных пунктах оператор предоставил каналы проводного доступа в интернет на скорости более 100 Мбит/с. Были обеспечены услуги проводной телефонии и «Интерактивного ТВ». На мероприятии дежурили технические специалисты, рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком».

«Мы поддерживаем в Сочи практически все крупные федеральные и международные проекты, обеспечиваем их высокоскоростным интернет-доступом и цифровыми сервисами. Со своей стороны стремимся сделать этот конкурс как можно более современным и технологичным», — сказал директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.