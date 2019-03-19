Три москвички заблудились в горах Сочи

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи 18 марта заблудились три девушки из Москвы

В 19:15 в спасательный отряд МЧС позвонила девушка и сообщила, что они с двумя подругами гуляли по Агурскому ущелью возле Орлиных скал и не могут самостоятельно выйти из леса, потому что заблудились.

«Мобильная связь в том месте, где находились девушки, не ловила, поэтому они вышли на тропу вдоль линии электропередачи, откуда смогли позвонить спасателям», — уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибывшие на место спасатели нашли туристок в 300 метрах от статуи Прометея на Орлиных скалах. На служебном автомобиле девушек вывезли из леса в черту города. Медицинская помощь им не потребовалась.

Курорты и туризм МЧС Сочи
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