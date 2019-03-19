В России назвали самые распространенные детские заболевания

Росстат представил перечень самых распространенных заболеваний среди детей до 14 лет за 2017 год

Чаще всего у детей от 0 до 14 лет диагностируют болезни органов дыхания, к ним относят также грипп, ОРВИ и пневмонию. В 2017 году ими переболели более 30 млн детей. На втором месте оказались травмы, отравления и другие внешние причины. На них жаловались около 2,6 млн детей.

Примерно по 1,7 млн детей перенесли инфекционные и паразитарные заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки и органов пищеварения, пишет RT со ссылкой на Росстат. У 121,4 тыс. детей диагностировали новообразования — доброкачественные и злокачественные опухоли органов и тканей. В Росстате также отметили, что за последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, табака и наркотиков, увеличился в среднем на два-три года.