В России назвали самые распространенные детские заболевания

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Росстат представил перечень самых распространенных заболеваний среди детей до 14 лет за 2017 год

Чаще всего у детей от 0 до 14 лет диагностируют болезни органов дыхания, к ним относят также грипп, ОРВИ и пневмонию. В 2017 году ими переболели более 30 млн детей.

На втором месте оказались травмы, отравления и другие внешние причины. На них жаловались около 2,6 млн детей.

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Примерно по 1,7 млн детей перенесли инфекционные и паразитарные заболевания, болезни кожи и подкожной клетчатки и органов пищеварения, пишет RT со ссылкой на Росстат.

У 121,4 тыс. детей диагностировали новообразования — доброкачественные и злокачественные опухоли органов и тканей.

В Росстате также отметили, что за последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, табака и наркотиков, увеличился в среднем на два-три года.

Как сообщали Юга.ру, по итогам 2017 года Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея попали в топ-5 регионов России с самыми здоровыми детьми.

Дети Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Росстат
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