В Краснодаре провайдер ТТК запустил новый тариф для домашнего интернета и интерактивного ТВ

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Интернет-провайдер ТТК в марте запустил для жителей Краснодара новый тариф для подключения домашнего интернета и телевидения

К тарифному плану «По вкусу» могут подключиться новые абоненты — физические лица. Он состоит из двух услуг: домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/сек и более 110 каналов интерактивного телевидения по стоимости от 450 рублей в месяц.

Чтобы подключиться к тарифному плану, нужно заполнить заявку до 15 июня. При выборе услуги «Интерактивное телевидение» с пакетом телеканалов «Базовый» или «Расширенный» ТВ-приставку можно приобрести в рассрочку, рассказали в пресс-службе ТТК.

«Интерактивное телевидение» от ТТК запустилось весной 2017 года и доступно в 209 городах России. Услуга позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, ставить эфир на паузу и перематывать его. В «Интерактивное телевидение» входит несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические пакеты и подписка на видеопрокат.

Подробные условия акции можно уточнить на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 (800) 775-0-775.

Интернет Краснодар Связь Телевидение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре ищут женщину со шрамом на животе
В Махачкале чиновника уволили за неправильную ссылку на страницу в инстаграме
На Ставрополье женщина сама родила сына и кормила его манной кашей. После избиения младенца ее отправили в колонию
Поезд с новым вагоном связал Москву с Ростовом и Анапой
Умер кинорежиссер Марлен Хуциев
Путин пообещал решить проблему дефицита воды в Крыму

Лента новостей

Статьи

Усталость и несправедливость

Алексей Андронов о поражении «Краснодара» от «Локомотива»

Статьи

Томленая груша, овощная грильята, польпетте и еще 29 блюд

Новая еда в меню краснодарских заведений

Статьи

Жара, «кубаноиды», пробки и парк Галицкого

Плюсы и минусы Краснодара с точки зрения «понаехавших»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале