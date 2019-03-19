В Краснодаре провайдер ТТК запустил новый тариф для домашнего интернета и интерактивного ТВ

Интернет-провайдер ТТК в марте запустил для жителей Краснодара новый тариф для подключения домашнего интернета и телевидения

К тарифному плану «По вкусу» могут подключиться новые абоненты — физические лица. Он состоит из двух услуг: домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/сек и более 110 каналов интерактивного телевидения по стоимости от 450 рублей в месяц.

Чтобы подключиться к тарифному плану, нужно заполнить заявку до 15 июня. При выборе услуги «Интерактивное телевидение» с пакетом телеканалов «Базовый» или «Расширенный» ТВ-приставку можно приобрести в рассрочку, рассказали в пресс-службе ТТК.

«Интерактивное телевидение» от ТТК запустилось весной 2017 года и доступно в 209 городах России. Услуга позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, ставить эфир на паузу и перематывать его. В «Интерактивное телевидение» входит несколько базовых пакетов каналов, специальные тематические пакеты и подписка на видеопрокат.

Подробные условия акции можно уточнить на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 (800) 775-0-775.