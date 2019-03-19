На Ставрополье женщина сама родила сына и кормила его манной кашей. После избиения младенца ее отправили в колонию
В Георгиевске 30-летнюю женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему пятимесячному сыну
По данным следствия, в июне 2017 года местная жительница самостоятельно родила сына у себя дома. Она не оформила ребенка документально и не обеспечила ему безопасные условия для жизни, изредка кормила младенца манной кашей. Также женщина оставляла мальчика одного дома в антисанитарных условиях, где не было света, газа и воды.
11 октября женщина, разозлившись на плач ребенка, ударила его несколько раз рукой по голове, из-за чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. Соседи услышали громкий детский плач и позвонили в экстренные службы.
Органы опеки забрали младенца, женщину лишили родительских прав. Против нее возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).
В марте 2019 года суд приговорил жительницу Георгиевска к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщила 19 марта пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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