На Ставрополье женщина сама родила сына и кормила его манной кашей. После избиения младенца ее отправили в колонию

В Георгиевске 30-летнюю женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему пятимесячному сыну

По данным следствия, в июне 2017 года местная жительница самостоятельно родила сына у себя дома. Она не оформила ребенка документально и не обеспечила ему безопасные условия для жизни, изредка кормила младенца манной кашей. Также женщина оставляла мальчика одного дома в антисанитарных условиях, где не было света, газа и воды.

11 октября женщина, разозлившись на плач ребенка, ударила его несколько раз рукой по голове, из-за чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. Соседи услышали громкий детский плач и позвонили в экстренные службы.