Умер кинорежиссер Марлен Хуциев

В возрасте 93 лет умер российский и советский режиссер, сценарист и актер Марлен Хуциев

Артист скончался в 7:00 в Боткинской больнице Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

В конце декабря Марлена Хуциева вместе с его супругой Ириной Соловьевой в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из клиник столицы. В январе его состояние улучшилось, однако 16 марта Хуциева перевели в реанимацию с внутренним кровотечением, передает RT.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в грузинском Тифлисе (сейчас — Тбилиси). Окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Самым известным фильмом Хуциева стала «Весна на Заречной улице» (1956), благодаря которой в СССР впервые появилось понятие «культовое кино». Также Марлен Хуциев стал режиссером таких фильмов, как «Два Федора» (1958), «Мне двадцать лет» (1964), «Июльский дождь» (1966). Его лента «Бесконечность» (1991) была отмечена двумя наградами Берлинского кинофестиваля. На 2019 год был запланирован выход нового фильма «Невечерняя».

В 1986 году Хуциев получил звание Народного артиста СССР. Удостоено Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.