В детском центре «Смена» в Анапе выявили нарушения на 217 млн рублей

Краснодарский край

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Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю выявило нарушения при использовании субсидий в деятельности ВДЦ «Смена»

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе плановых проверок во всероссийском детском центре в Анапе, составила 216,7 млн рублей, пишет «РБК Краснодар».

Часть нарушений касается госконтрактов с местной строительной компанией ООО «ИнвестПроект». Так, по заключенному в 2016 году контракту руководство «Смены» приняло работы, которые не соответствовали условиям документа, на сумму 2,68 млн рублей.

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Кроме того, в нарушение закона «О контрактной системе» руководство лагеря не предприняло никаких мер за нарушение сроков исполнения по контракту на 112,7 тыс. рублей. Также администрация «Смены» за счет субсидий оплатила навесы для пляжа в сумме 168,3 тыс. рублей, которые до сих пор хранятся на складе и не используются.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ (Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской отчетности). Руководству учреждения направили представление и предписание.

Анапа Дети Коррупция Строительство
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