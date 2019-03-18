В Краснодаре восстановили поврежденный КамАЗом газопровод
Краснодарский край Елена Лободина
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«Аварийная бригада "Краснодаргаза" завершила работы по замене поврежденного участка газопровода низкого давления 110 мм, подача газа полностью восстановлена», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как писали Юга.ру, вечером 17 марта на улице Российской водитель КамАЗа повредил газопровод. В результате без газа остались дома по Российской и Беговой.
Работы по восстановлению начались утром 18 марта — по технике безопасности газовые службы должны работать только в светлое время суток.
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