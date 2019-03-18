В Сочи леопард с вирусом иммунодефицита станет донором для искусственного оплодотворения

Краснодарский край

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В сочинском Центре восстановления леопарда в марте провели операцию по забору донорского материала, который будет использован при искусственном оплодотворении

Донором стал 18-летний самец переднеазиатского леопарда Генерал. Для проведения процедуры были приглашены специалисты Австрийской компании по исследованию и искусственному оплодотворению, а также главные ветеринарные врачи Московского и Лиссабонского зоопарков.

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Дикий самец Генерал прибыл в Сочи в 2009 году из Туркменистана. Спустя некоторое время его исключили из программы разведения из-за вируса иммунодефицита кошачьих. Однако благодаря новым технологиям хищник вновь возвращен в программу, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

«Несколько лет назад аналогичная процедура уже проводилась, но тогда, в 2012 году, она не увенчалась успехом. Стоял вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Генерала, но мы проявили настойчивость, хищник был сохранен. Сегодня, благодаря международным коммуникациям и привлечению высококвалифицированных экспертов, повторный опыт дал положительный результат», — рассказал заместитель директора Сочинского национального парка по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов.

Следующим этапом станет подготовка самки к искусственному осеменению, уточнил руководитель Центра восстановления леопарда Николай Воронин.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — Ахуна, Килли и Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

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В январе 2018 года Виктория погибла во время неудачной охоты, а в феврале 2019-го в Абхазии нашли мертвым леопарда Килли. Хищник попал в капкан, браконьеры его застрелили, а после сняли шкуру.

Летом 2018 года питомник покинули еще три леопарда: Эльбрус и Волна отправились в нацпарк «Алания», Артека выпустили в дикую природу Кавказского заповедника.

Животные Заповедники Сочи
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В Сочи леопард с вирусом иммунодефицита станет донором для искусственного оплодотворения
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