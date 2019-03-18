«Европлан» стал крупнейшей лизинговой компанией в Южном федеральном округе в 2018 году

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Российскую компанию «Европлан» по итогам 2018 года признали крупнейшей лизинговой организацией в Южном федеральном округе

Такое заключение сделали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

Объем нового бизнеса (стоимость имущества, переданного по новым сделкам) в ЮФО для «Европлана» составил более 5,8 млрд рублей за прошлый год, сообщили в пресс-службе компании.

«Южный федеральный округ исторически остается для нас стратегически важным регионом, — 20 лет назад именно здесь начала развитие компания. В новом году мы ждем дальнейшего роста автолизинга в ЮФО и рассчитываем покрыть здесь спрос бизнеса на автомобили», — сказал генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Отмечается, что «Европлан» показал прирост инвестиций в новые сделки на 30% по сравнению с показателем прошлого года. Рост наблюдают во всех сегментах транспорта и во всех регионах, где работает компания.

В 2018 году «Европлан» стал лидером по объему нового бизнеса в лизинге легкового и грузового транспорта. Организация остается первой по совокупному объему портфеля в сегментах грузового и легкового транспорта, а также по числу заключенных сделок. Всего в прошлом году подписали 33,5 тыс. договоров.

По данным рейтингового агентства, доля «Европлана» в общем объеме автолизинга в 2018 году составила около 15%.

Исследование «Эксперта РА» охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые приходится более 90% нового лизингового бизнеса.

Автомобили Кредитование Транспорт
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