В Краснодаре машина на «зебре» сбила мальчика

В Краснодаре 16 марта восьмилетний ребенок попал под машину на пешеходном переходе и повредил позвоночник

Авария произошла около 16:30. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Datsun ехал по улице Сормовской в сторону Уральской. Напротив дома № 218 он сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчика госпитализировали со смещением позвонка грудного отдела позвоночника, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Как сообщали Юга.ру, 16 марта в Сочи водитель иномарки сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.