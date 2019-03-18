В Краснодаре машина на «зебре» сбила мальчика

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 марта восьмилетний ребенок попал под машину на пешеходном переходе и повредил позвоночник

Авария произошла около 16:30. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Datsun ехал по улице Сормовской в сторону Уральской. Напротив дома № 218 он сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчика госпитализировали со смещением позвонка грудного отдела позвоночника, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Как сообщали Юга.ру, 16 марта в Сочи водитель иномарки сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция.

ГИБДД Дети ДТП
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