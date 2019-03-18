Мусульмане Адыгеи передали Абхазии пожертвования на расширение комнаты-мечети в Сухуме

Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края во главе с муфтием Аскарбием Кардановым 15 марта посетила Абхазию

Во время визита делегаты провели рабочую встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, по итогам которой были определены направления совместной деятельности.

«Кроме того, вопросы взаимодействия были в ходе встречи с представителями общественной организации "Адыгэ Хасэ", духовного управления мусульман Абхазии во главе с муфтием Тимуром Дзыбой», — отметили в ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.

Мусульмане Адыгеи и Кубани также передали ДУМ Абхазии собранные благотворительные средства на расширение молитвенной комнаты-мечети в Сухуме, добавили в ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.