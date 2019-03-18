В Краснодаре КамАЗ повредил газовую трубу
В Краснодаре 18 марта устраняют последствия ДТП, в котором КамАЗ повредил газопровод
Авария произошла 17 марта около 20:00 на улице Российской, 794/1. Водитель КамАЗа повредил газопровод низкого давления. Без газа остались четыре дома на улицах Российской и Беговой.
На место прибыла аварийная бригада АО «Краснодаргоргаз», которая дежурила там ночью. По технике безопасности газовые службы должны работать только в светлое время суток.
Восстановительные работы начались в 6:35. Планируется, что ремонт закончат к 15:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 13 марта водитель автомобиля превысил скорость и врезался в опору ЛЭП. Без света на некоторое время остались более 900 человек.
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