В Краснодаре КамАЗ повредил газовую трубу

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 марта устраняют последствия ДТП, в котором КамАЗ повредил газопровод

Авария произошла 17 марта около 20:00 на улице Российской, 794/1. Водитель КамАЗа повредил газопровод низкого давления. Без газа остались четыре дома на улицах Российской и Беговой.

На место прибыла аварийная бригада АО «Краснодаргоргаз», которая дежурила там ночью. По технике безопасности газовые службы должны работать только в светлое время суток.

Восстановительные работы начались в 6:35. Планируется, что ремонт закончат к 15:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, 13 марта водитель автомобиля превысил скорость и врезался в опору ЛЭП. Без света на некоторое время остались более 900 человек.

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