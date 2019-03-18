В Краснодаре КамАЗ повредил газовую трубу

В Краснодаре 18 марта устраняют последствия ДТП, в котором КамАЗ повредил газопровод

Авария произошла 17 марта около 20:00 на улице Российской, 794/1. Водитель КамАЗа повредил газопровод низкого давления. Без газа остались четыре дома на улицах Российской и Беговой.

На место прибыла аварийная бригада АО «Краснодаргоргаз», которая дежурила там ночью. По технике безопасности газовые службы должны работать только в светлое время суток.

Восстановительные работы начались в 6:35. Планируется, что ремонт закончат к 15:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.