Пассажирский Boeing 737 сел в Сочи с неисправностью крыла
Пассажирский самолет из Москвы 17 марта приземлился в Сочи с технической неисправностью
Лайнер Boeing 737-800 летел из Москвы в Сочи. При заходе на посадку на борту выявили проблему с механизацией крыла. Оперативные службы сочинского аэропорта привели в полную готовность, сотрудники встречали самолет у места его остановки.
Самолет приземлился успешно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи. На борту находилось 106 человек.
Как сообщали Юга.ру, в начале марта адвокат погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи назвал основную версию катастрофы недостоверной и попросил СК возбудить дело против сотрудников аэропорта Адлера. По его мнению, самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива.
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