Пассажирский Boeing 737 сел в Сочи с неисправностью крыла

Пассажирский самолет из Москвы 17 марта приземлился в Сочи с технической неисправностью

Лайнер Boeing 737-800 летел из Москвы в Сочи. При заходе на посадку на борту выявили проблему с механизацией крыла. Оперативные службы сочинского аэропорта привели в полную готовность, сотрудники встречали самолет у места его остановки.

Самолет приземлился успешно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи. На борту находилось 106 человек.