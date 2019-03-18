Пассажирский Boeing 737 сел в Сочи с неисправностью крыла

Краснодарский край

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Пассажирский самолет из Москвы 17 марта приземлился в Сочи с технической неисправностью

Лайнер Boeing 737-800 летел из Москвы в Сочи. При заходе на посадку на борту выявили проблему с механизацией крыла. Оперативные службы сочинского аэропорта привели в полную готовность, сотрудники встречали самолет у места его остановки.

Самолет приземлился успешно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи. На борту находилось 106 человек.

Как сообщали Юга.ру, в начале марта адвокат погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи назвал основную версию катастрофы недостоверной и попросил СК возбудить дело против сотрудников аэропорта Адлера. По его мнению, самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива.

Авиация Аэропорты Сочи
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