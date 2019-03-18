В Майкопе при попытке ограбления убили дочь местного предпринимателя

В Майкопе 16 марта убили 19-летнюю дочь местного предпринимателя, когда пытались ограбить ее дом

Мужчина проник в дом местной жительницы с целью ограбления. Во время разбойного нападения он причинил девушке множественные удары по голове, отчего она скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем). Подозреваемых объявили в розыск, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.