В Майкопе при попытке ограбления убили дочь местного предпринимателя

Адыгея

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В Майкопе 16 марта убили 19-летнюю дочь местного предпринимателя, когда пытались ограбить ее дом

Мужчина проник в дом местной жительницы с целью ограбления. Во время разбойного нападения он причинил девушке множественные удары по голове, отчего она скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем). Подозреваемых объявили в розыск, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писали Юга.ру, 6 марта в Кабардино-Балкарии пенсионер застрелил 45-летнего сына, употреблявшего наркотики.

Майкоп Разбойное нападение Следственный комитет Убийство
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В Майкопе при попытке ограбления убили дочь местного предпринимателя

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