На Дону командира роты осудили за избиение солдата
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты Аслану Абитову, обвиненному в избиении подчиненного
«Летом 2018 года Абитов, желая наказать подчиненного военнослужащего за опоздание на построение, применил к нему физическое насилие, в результате чего потерпевший упал, ударившись спиной о фляжку, закрепленную на поясном ремне, и получил закрытый перелом отростков второго и третьего поясничных позвонков», — сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что солдат восстанавливался почти месяц, и по этому признаку нанесенный его здоровью вред квалифицировали как средней тяжести.
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В отношении Абитова возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также он запретил командиру в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в ВС РФ и других войсках, а также в органах власти.
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