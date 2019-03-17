На Дону командира роты осудили за избиение солдата

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты Аслану Абитову, обвиненному в избиении подчиненного

«Летом 2018 года Абитов, желая наказать подчиненного военнослужащего за опоздание на построение, применил к нему физическое насилие, в результате чего потерпевший упал, ударившись спиной о фляжку, закрепленную на поясном ремне, и получил закрытый перелом отростков второго и третьего поясничных позвонков», — сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что солдат восстанавливался почти месяц, и по этому признаку нанесенный его здоровью вред квалифицировали как средней тяжести.