РФС изучит слова Погребняка о «темнокожем игроке» Ари в сборной России

Отдел Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией изучит высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка об форварде «Краснодара» и сборной России Ари

В интервью «Комсомольской правде» Погребняк заявил, что считает смешным присутствие в сборной страны темнокожего игрока. «Я отрицательно отношусь к тому, что в сборной России играют иностранцы, не вижу в этом смысла, — заявил Погребняк. — Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев». После этого в РФС заявили, что проведут проверку этого высказывания.

«В ближайшее время мы отправим запрос в отдел РФС по борьбе с дискриминацией», — заявил помощник офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов «Интерфаксу». По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста. Сам Погребняк заявил, что не хотел никого обидеть своим высказыванием и просто высказал свою позицию. «Все, что я сказал, было сказано политкорректно. Хотя, я просто видимо не так выразился. Все нормально. Разберемся. Думаю, что не должно быть дисквалификации. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть», — сказал форвард «КП».

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