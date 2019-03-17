РФС изучит слова Погребняка о «темнокожем игроке» Ари в сборной России
Отдел Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией изучит высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка об форварде «Краснодара» и сборной России Ари
В интервью «Комсомольской правде» Погребняк заявил, что считает смешным присутствие в сборной страны темнокожего игрока.
«Я отрицательно отношусь к тому, что в сборной России играют иностранцы, не вижу в этом смысла, — заявил Погребняк. — Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев».
После этого в РФС заявили, что проведут проверку этого высказывания.
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«В ближайшее время мы отправим запрос в отдел РФС по борьбе с дискриминацией», — заявил помощник офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов «Интерфаксу».
По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста.
Сам Погребняк заявил, что не хотел никого обидеть своим высказыванием и просто высказал свою позицию.
«Все, что я сказал, было сказано политкорректно. Хотя, я просто видимо не так выразился. Все нормально. Разберемся. Думаю, что не должно быть дисквалификации. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть», — сказал форвард «КП».
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Бразилец Ари стал играть в России в начале 2010 года за московский «Спартак». Летом 2013 года футболист стал игроком «Краснодара». В феврале 2017-го его арендовал «Локомотив» до конца сезона, а в июне столичный клуб продлил срок аренды на год. В составе красно-зеленых Ари выиграл Кубок России сезона-2016/17 и стал чемпионом страны в позапрошлом сезоне.
В июле 2018 года Ари получил российский паспорт. Вскоре его вызвали в сборную страны, за которую форвард провел два матча.
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