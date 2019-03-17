В Ставрополе обрушилась часть стены общежития
Обрушение кирпичной кладки стены общежития произошло на улице Бруснева, 6 в Ставрополе
«Днем 16 марта произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены общежития. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Глава Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов уточнил, что в месте, где произошло обрушение, находятся душевые без гидроизоляции, из-за этого на стены постоянно попадала вода и началось разрушение кладки.
Он добавил, что жильцов аварийного дома расселять не будут, но проживающим в комнатах рядом с обрушившейся стеной временно предложат переехать в гостиницу, передает «Победа 26».
Глава города Андрей Джатдоев возложил ответственность за обрушение общежития на жильцов. По его словам, пятиэтажное здание планировали отремонтировать пять лет назад, однако владельцы квартир отказались от ремонта — несколько собственников не пустили туда строителей, потребовав новое жилье. Джатдоев заявил, что на этот раз строители отремонтируют общежитие, даже если хозяева квартир будут препятствовать работам.
По словам мэра, в здании располагаются 184 квартиры, половина из которых сдаются квартирантам, пишет «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, год назад похожая ситуация произошла в соседнем общежитии — по Бруснева, 4. Тогда из-за ситуации ввели режим ЧС.
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