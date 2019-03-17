На замглавы Ленинградского района с поддельным дипломом завели дело за присвоение денег

Заместитель главы Ленинградского района Кубани Евгений Миронов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

По данным следствия, в сентябре 2014 года Миронов, устраиваясь на работу в администрацию на должность начальника отдела по молодежной политике, предоставил в отдел кадров поддельный диплом о высшем образовании. Позже ему присвоили классный чин муниципального советника третьего класса, предусматривающий ежемесячную надбавку к зарплате. Летом 2017 года Миронова назначили заместителем главы муниципалитета.

Следствие утверждает, что с 2014 года по 2017 год Миронов незаконно, путем обмана получал дополнительные денежные выплаты, а также выплаты за присвоение классного чина. Нанесенный муниципалитету ущерб оценивается в 995,8 тыс. рублей.

Дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) возбудили 7 марта, пишет «Деловая газета. Юг».

В администрации Ленинградского района Миронов курирует социальные вопросы, контролирует работу отдела по делам несовершеннолетних, управления образования, отдела культуры, отдела по молодежной политике и отдела по вопросам семьи и детства.

Как писали Юга.ру, в феврале стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Ленинградского района Владимира Гукалова. По данным следствия, он выдал своей теще разрешение на строительство дома на участке в границе защитной зоны памятника истории и культуры. Дело завели по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).