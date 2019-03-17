В Сочи водитель иномарки сбил школьника и скрылся с места ДТП
Краснодарский край Елена Лободина
Полиция разыскивает водителя автомобиля Skoda, который сбил подростка и скрылся с места происшествия
Инцидент произошел около 10:30 16 марта на улице Турчинского.
По предварительным данным, водитель светлого автомобиля Skoda сбил 15-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Ребенок получил травмы, а водитель с места аварии скрылся, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
Тех, кто обладает информацией о случившемся, просят сообщить по телефонам: 268-00-03 или 02, 102.
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