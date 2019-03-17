В Краснодаре из-за ремонта сократят время работы трамваев, которые ходят по Садовой

На время ремонта трамвайного пути по улице Садовой в Краснодаре сократят работу трех маршрутов - № 2, 21, 22

Перекладка трамвайного полотна будет производиться в вечернее время с 18 по 21 марта. Каждый вечер в эти дни будет действовать временная схема движения последних рейсов трамваев.

Трамваи маршрута № 2 Декабристов — Индустриальная с 22:30 от конечной на Индустриальной последуют до кольца на пересечении 40-лет Победы и Колхозной и далее — в Западное депо. Время отправления 2-го трамвая по стандартному маршруту: от Индустриальной — в 22:12, от Декабристов — в 22:33.

Последний рейс трамвая № 21 по полному графику с Юбилейного мкр отправится в 22:16, от Солнечной в 22:30. С 22:50 вагон от Солнечной пойдет по Коммунаров до ж/д вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 15.

Трамваи № 22 Димитрова — Солнечная с 22:50 от Солнечной проследуют по Коммунаров и далее к Восточному депо. По стандартному маршруту последние вагоны отправятся в 22:06 от Димитрова и в 22:55 — от Солнечной.