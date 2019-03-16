В Краснодаре и Крымском районе присоединились к акции #trashtag. Правда, пока в основном чиновники
Местные администрации пытаются привлечь людей к уборке мусора, используя хэштег международного флешмоба в инстаграме
Пресс-служба администрации Краснодара 15 марта сообщила, что челлендж поддержали в Карасунском округе, а также жители поселков Знаменского и Новознаменского, Пригородного, хутора Ленина и прилегающих к нему дачных массивов. Правда, на фотографии, опубликованной на krd.ru, только один человек.
У субботника, который прошел в Комсомольском микрорайоне, было уже большее количество участников.
Несколькими днями ранее коллаж с пометкой #trashtag появился в официальном инстаграм-аккаунте администрации Крымского района. Там на уборку вышли сотрудники Отдела по делам молодежи.
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Молодежь Крымского района присоединилась к челленджу #trashtag⠀ ⠀ Сегодня сотрудники отдела по делам молодежи администрации Крымского района @odm_krymsk собрали мусор в районе «Скалы» города Крымска.⠀ ⠀ В социальных сетях запущен полезный челлендж #trashtag. Суть его проста: необходимо навести порядок в общественном месте и выложи фото до и после уборки в социальных сетях.⠀ ⠀ На этой волне люди по всему миру убирают берега рек и озер, пляжи, скверы, парки и дороги.⠀ ⠀ Мы предлагаем всем жителям Крымского района принять участие в этом челлендже: ставьте теги #trashtag и #чистыйчелленджкрымск, мы выложим эти фото в официальных аккаунтах администрации района в социальных сетях и отметим участников.⠀ ⠀ Вывезти весь собранный мусор вам помогут: оставьте свою заявку по телефону: 8 (86131) 2-35-15.⠀ ⠀ Кто следующий?⠀ ⠀ #крымск #крымскийрайон #уборка #субботник #порядок ⠀ ⠀ ⠀
Впервые челлендж #Trashtag объявила в 2015 году компания UCO Gear. Эта идея пришла в голову американцу Стивену Рейнхольду после того, как в опущенное боковое стекло его автомобиля на ходу вылетел чек. Он решил поднять его и еще сто валяющихся на обочине вдоль дороги бумажек.
Вторую волну популярности флешмоб получил в феврале 2019 года. Люди по всему миру выходят на уборку загрязненных участков природы, фотографируя эти места до и после. Сейчас в инстаграме уже больше 32 тыс. публикаций с тегом #trashtag.
В середине марта ресурс Bored Panda опубликовал две подборки, состоящих каждая из 30 самых впечатляющих фотографий, которые выложили участники флешмоба из США, Вьетнама, Индии, Непала и многих других стран. Посмотреть их можно здесь и здесь.
В январе Юга.ру писали о том, что в центре Краснодара с тротуара на улице Головатого убрали мешок с мусором, который предположительно находился там больше года. Это произошло после того, как паблик «Туподар Краснодар» опубликовал его фото в инстаграме. Пользователи соцсетей даже дали мешку имя — Виталик.
В начале марта Юга.ру писали о том, что на Дону чиновники зарисовали свалку с помощью фотошопа. До этого, в феврале, в Семикаракорске Ростовской области другого чиновника уже уволили за такие же методы уборки.
Напомним, в январе администрация Краснодара предложила жителям города присылать фотографии и пожелания о ходе уборки контейнерных площадок, так как на них скопилось много мусора.
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