В Краснодаре и Крымском районе присоединились к акции #trashtag. Правда, пока в основном чиновники

Местные администрации пытаются привлечь людей к уборке мусора, используя хэштег международного флешмоба в инстаграме

Пресс-служба администрации Краснодара 15 марта сообщила, что челлендж поддержали в Карасунском округе, а также жители поселков Знаменского и Новознаменского, Пригородного, хутора Ленина и прилегающих к нему дачных массивов. Правда, на фотографии, опубликованной на krd.ru, только один человек. У субботника, который прошел в Комсомольском микрорайоне, было уже большее количество участников.

Несколькими днями ранее коллаж с пометкой #trashtag появился в официальном инстаграм-аккаунте администрации Крымского района. Там на уборку вышли сотрудники Отдела по делам молодежи.

Впервые челлендж #Trashtag объявила в 2015 году компания UCO Gear. Эта идея пришла в голову американцу Стивену Рейнхольду после того, как в опущенное боковое стекло его автомобиля на ходу вылетел чек. Он решил поднять его и еще сто валяющихся на обочине вдоль дороги бумажек. Вторую волну популярности флешмоб получил в феврале 2019 года. Люди по всему миру выходят на уборку загрязненных участков природы, фотографируя эти места до и после. Сейчас в инстаграме уже больше 32 тыс. публикаций с тегом #trashtag.

В середине марта ресурс Bored Panda опубликовал две подборки, состоящих каждая из 30 самых впечатляющих фотографий, которые выложили участники флешмоба из США, Вьетнама, Индии, Непала и многих других стран. Посмотреть их можно здесь и здесь.

В январе Юга.ру писали о том, что в центре Краснодара с тротуара на улице Головатого убрали мешок с мусором, который предположительно находился там больше года. Это произошло после того, как паблик «Туподар Краснодар» опубликовал его фото в инстаграме. Пользователи соцсетей даже дали мешку имя — Виталик.

В начале марта Юга.ру писали о том, что на Дону чиновники зарисовали свалку с помощью фотошопа. До этого, в феврале, в Семикаракорске Ростовской области другого чиновника уже уволили за такие же методы уборки.