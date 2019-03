В Краснодаре и Крымском районе присоединились к акции #trashtag. Правда, пока в основном чиновники

View this post on Instagram

Молодежь Крымского района присоединилась к челленджу #trashtag⠀ ⠀ Сегодня сотрудники отдела по делам молод­ежи администрации Кр­ымского района @odm_krymsk собра­ли мусор в районе «С­калы» города Крымска.⠀ ⠀ В социальных сетях запущен полезный челл­ендж #trashtag. Суть его проста: нео­бходимо навести поря­док в общественном месте и выложи фото до и после уборки в социал­ьных сетях.⠀ ⠀ На этой волне люди по всему миру убирают берега рек и озер, пляжи, скверы, парки и дороги.⠀ ⠀ Мы предлагаем всем жителям Крымского рай­она принять участие в этом челлендже: ставьте теги #trashtag и #чистыйчелленджкрымск, мы выложим эти фото в официальных аккаунтах администра­ции района в социаль­ных сетях и отметим участников.⠀ ⠀ Вывезти весь собранный мусор вам помогут: оставь­те свою заявку по те­лефону: 8 (86131) 2-35-15.⠀ ⠀ Кто следующий?⠀ ⠀ #крымск #крымскийрайон #уборка #субботник #порядок ⠀ ⠀ ⠀