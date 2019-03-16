Краснодарский медиаменеджер Юрий Хаенко скончался после тяжелой болезни

Краснодарский край

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Юрий Хаенко умер утром 16 марта

Об этом сообщило издание «Югополис».

Много лет занимая должность начальника отдела информационного обеспечения администрации Краснодара, Юрий Хаенко поддерживал сотрудничество органов власти с представителями журналистского сообщества, создав атмосферу взаимного уважения.

Журналисты вспоминают его как интеллигентного, отзывчивого, тактичного и профессионального человека с тонким чувством юмора.

В последние годы работал заместителем генерального директора муниципальной телерадиокомпании «Краснодар».

«Юрий Хаенко — человек большой души, очень разносторонний. Работал на разных должностях в администрации города и края, руководил Центром национальных культур, развитием туризма — участвовал, например, в разработке рекламной кампании курортов Краснодарского края. Как раз той, когда появился слоган "Если есть на свете рай — это Краснодарский край" — его, кстати, авторство. А еще с удовольствием вел прямые эфиры на радио и на телевидении. И это лишь немногие примеры. Ему все было интересно, особенно связанное с творчеством, креативом. Но в первую очередь Юрий — любящий сын, муж, отец и дед, надежный друг, всегда и во всем готовый помочь и поддержать. Всем нам будет очень его не хватать», — сказал об этой утрате бывший коллега Юрия Савельевича Павел Тычинкин, начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара, выразив также соболезнования родным и близким Юрия Хаенко от лица администрации и городской думы Краснодара.

Юрию Хаенко было 55 лет.

Редакция Юга.ру выражает искренние соболезнования родным и близким.

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