Краснодарский медиаменеджер Юрий Хаенко скончался после тяжелой болезни

Юрий Хаенко умер утром 16 марта

Об этом сообщило издание «Югополис».

Много лет занимая должность начальника отдела информационного обеспечения администрации Краснодара, Юрий Хаенко поддерживал сотрудничество органов власти с представителями журналистского сообщества, создав атмосферу взаимного уважения.

Журналисты вспоминают его как интеллигентного, отзывчивого, тактичного и профессионального человека с тонким чувством юмора.

В последние годы работал заместителем генерального директора муниципальной телерадиокомпании «Краснодар».

«Юрий Хаенко — человек большой души, очень разносторонний. Работал на разных должностях в администрации города и края, руководил Центром национальных культур, развитием туризма — участвовал, например, в разработке рекламной кампании курортов Краснодарского края. Как раз той, когда появился слоган "Если есть на свете рай — это Краснодарский край" — его, кстати, авторство. А еще с удовольствием вел прямые эфиры на радио и на телевидении. И это лишь немногие примеры. Ему все было интересно, особенно связанное с творчеством, креативом. Но в первую очередь Юрий — любящий сын, муж, отец и дед, надежный друг, всегда и во всем готовый помочь и поддержать. Всем нам будет очень его не хватать», — сказал об этой утрате бывший коллега Юрия Савельевича Павел Тычинкин, начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара, выразив также соболезнования родным и близким Юрия Хаенко от лица администрации и городской думы Краснодара.

Юрию Хаенко было 55 лет.

Редакция Юга.ру выражает искренние соболезнования родным и близким.