На Кубани двух американских мормонов осудили за незаконное миссионерство

Суд на Кубани 15 марта вынес приговор двум задержанным в Новороссийске гражданам США по делу о незаконной миссионерской деятельности

Гулькевичский райсуд признал Дэвида Удо Гаагу и Кола Дэвича Бродовского виновными по ч.5 ст. 5.26 КоАП (Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях). Они приговорены к штрафу в 30 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Бродовский и Гааг, находясь в Новороссийске, «осуществляли миссионерскую деятельность в неустановленном для этого месте». По версии следователей, они раздавали прохожим религиозные брошюры и буклеты на улицах города.

В суде мужчины утверждали, что не допускали нарушений, никакие буклеты не раздавали, а граждан, указывавших на них, не знают. Их адвокат просил прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения. При этом суд заявил, что доводы иностранцев и их защиты «основаны на неправильном толковании норм права», передает «Интерфакс».

Сейчас оба американца находятся в центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичах.