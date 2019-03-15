На Кубани двух американских мормонов осудили за незаконное миссионерство

Краснодарский край

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Суд на Кубани 15 марта вынес приговор двум задержанным в Новороссийске гражданам США по делу о незаконной миссионерской деятельности

Гулькевичский райсуд признал Дэвида Удо Гаагу и Кола Дэвича Бродовского виновными по ч.5 ст. 5.26 КоАП (Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях). Они приговорены к штрафу в 30 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Бродовский и Гааг, находясь в Новороссийске, «осуществляли миссионерскую деятельность в неустановленном для этого месте». По версии следователей, они раздавали прохожим религиозные брошюры и буклеты на улицах города.

В суде мужчины утверждали, что не допускали нарушений, никакие буклеты не раздавали, а граждан, указывавших на них, не знают. Их адвокат просил прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения. При этом суд заявил, что доводы иностранцев и их защиты «основаны на неправильном толковании норм права», передает «Интерфакс».

Сейчас оба американца находятся в центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичах.

Как сообщали Юга.ру, Гаага и Бродовского задержали в начале марта в Новороссийске из-за того, что они нарушили режим пребывания в России, незаконно преподавали английский язык и проповедовали.

Ранее суд в Новороссийске признал их виновными в нарушении погранрежима и приговорил к штрафу в 2 тыс. рублей с последующей депортацией. Согласно обвинению, американцы осуществляли преподавательскую деятельность, что не соответствовало завяленной цели въезда в РФ. При этом они это отрицали, утверждая, что вели беседы на английском языке на отвлеченные темы. Во время одной из таких бесед их задержали. 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — религиозная организация, которая относится к ветви мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в 1830 году, ее штаб-квартира находится в Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта.

Новороссийск Религия Суд США
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