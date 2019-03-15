«Билайн» обеспечил скоростным интернетом карнавал BoogelWoogel в горах Сочи
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» при поддержке компании «Билайн» 14 марта открылся высокогорный карнавал BoogelWoogel, который продлится до 17 марта
Оператор связи подготовил для своих клиентов особые привилегии и скидки у партнеров карнавала.
«Билайн» создал среди гор пространство Apres-Ski Jvyarko, которое олицетворяет слоган компании — «Живи на яркой стороне». Гости мероприятия могут отдохнуть в шезлонгах под пальмами, зарядить гаджеты и согреться под инфракрасными обогревателями.
Гости фестиваля смогут воспользоваться безлимитным высокоскоростным интернетом от «Билайна». Оператор увеличил на курорте емкость сети 4G для пользования мобильным интернетом, в результате абоненты смогут делиться своими фотографиями и видео в соцсетях в режиме онлайн.
16 марта абоненты «Билайн» смогут стать участниками заезда в купальниках и получить полосатые термокостюмы. Кроме того, на территории фестиваля будет работать станция «Анлим Change», в которой можно получить вещи для отдыха — ледянки, фрисби, пледы, зонты и сидушки взамен ненужных шапок, очков и других вещей, а вечером поменять обратно.
Клиенты «Билайна» смогут получить скидки от 15% до 50% в ресторанах, пунктах проката и магазинах на территории карнавала.
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При помощи диджитал-хаба JVYARKO-beeline.ru гости карнавала смогут следить за основными событиями мероприятия и получить возможность отправить свое фото и эмодзи на экраны главной сцены.
При техподдержке «Билайна» все дни карнавала будет работать открытая студия, которая осветит все значимые события, заезды, соревнования и конкурсы в прямом аудио- и видеоэфире.
«Наши клиенты хотят ярких эмоций, новых впечатлений. В рамках мероприятия BoogelWoogel мы нашли те самые точки соприкосновения, когда получилось объединить миссию бренда "Билайн" с концепцией мероприятия — возможность получать больше от каждого дня, добавляя в него яркости и цифровых технологий», — прокомментировала руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом» Оксана Трофимова.
Ранее Билайн сообщал об увеличении зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территории Краснодарского края и Адыгеи. Оператор построил дополнительные базовые станции 4G, в результате за год в двух регионах зона покрытия высокоскоростной сетью выросла на 30%, а число пользователей скоростного мобильного интернета увеличилось в полтора раза.
Более подобно о программе карнавала можно узнать на сайте boogelwoogel.ru.
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