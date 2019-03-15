«Билайн» обеспечил скоростным интернетом карнавал BoogelWoogel в горах Сочи

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» при поддержке компании «Билайн» 14 марта открылся высокогорный карнавал BoogelWoogel, который продлится до 17 марта

Оператор связи подготовил для своих клиентов особые привилегии и скидки у партнеров карнавала. «Билайн» создал среди гор пространство Apres-Ski Jvyarko, которое олицетворяет слоган компании — «Живи на яркой стороне». Гости мероприятия могут отдохнуть в шезлонгах под пальмами, зарядить гаджеты и согреться под инфракрасными обогревателями. Гости фестиваля смогут воспользоваться безлимитным высокоскоростным интернетом от «Билайна». Оператор увеличил на курорте емкость сети 4G для пользования мобильным интернетом, в результате абоненты смогут делиться своими фотографиями и видео в соцсетях в режиме онлайн.

16 марта абоненты «Билайн» смогут стать участниками заезда в купальниках и получить полосатые термокостюмы. Кроме того, на территории фестиваля будет работать станция «Анлим Change», в которой можно получить вещи для отдыха — ледянки, фрисби, пледы, зонты и сидушки взамен ненужных шапок, очков и других вещей, а вечером поменять обратно. Клиенты «Билайна» смогут получить скидки от 15% до 50% в ресторанах, пунктах проката и магазинах на территории карнавала.

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