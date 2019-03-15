«Газпром межрегионгаз Краснодар» опубликовал список абонентов с просроченными долгами

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» 15 марта представил «черный список» должников за газ в Краснодарском крае

Просроченную задолженность за потребленный газ имеет более 164 тыс. абонентов, или каждый десятый в Краснодарском крае. Суммарная задолженность в регионе составляет 751 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

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С начала года увеличилось количество просроченных платежей, поэтому компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» опубликовала на своем официальном сайте полный список должников.

Абонентов, попавшим в черный список, могут лишить газа в ближайшее время. Процедура отключения хронических неплательщиков предусмотрена законодательством России. В прошлом году более 10 тыс. жителей Краснодарского края остались без газа из-за долгов.

Работы по отключению и по подключению газа (после полного погашения долгов) будут выполнять за счет абонента. В «Газпром межрегионгаз Краснодар» подчеркнули, что при использовании технических средств оплата таких процедур нередко превышает сумму первоначального долга.

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