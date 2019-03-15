В Адыгее проведут квест «Математический бегущий Майкоп»

Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ) 17 марта устроит «Математический бегущий Майкоп», участниками которого могут стать все желающие

Акция состоится в Майкопе в рамках международной олимпиады школьников «Кавказская математическая олимпиада», ее торжественное открытие состоится 15 марта.

«В математическом квесте примут участие школьники и студенты, представители трудовых коллективов города, участники олимпиады, а также все желающие жители Майкопа», — отметили в РЕМШ.

Участники должны за два с половиной часа обойти как можно больше контрольных точек, размещенных в разных района республиканского центра, и решить как можно больше математических задач. Карта заданий выдается при регистрации команды.

«Все команды стартуют одновременно. Участники могут выбрать, к каким точкам передвигаться — к явным или скрытым. Явные точки расположены на маршрутной карте, и решение задачи для каждой из них оценивается ответственным волонтером сразу после их решения. Скрытые точки необходимо найти по итогам решения специальных задач. Задачи для скрытых точек команды получают за 20 минут до общего старта», — уточнили организаторы.

Как сообщали Юга.ру, первый квест «Математический бегущий Майкоп» состоялся в рамках III Кавказской математической олимпиады 17 марта 2018 года. В проекте приняли участие 52 команды — группы участников олимпиады, школьников, студентов и работников предприятий Майкопа.