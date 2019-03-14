Заключенный с татуировками и шрамами сбежал из колонии в Крыму
В Крыму разыскивают 29-летнего мужчину, который 14 марта совершил побег из колонии-поселения в Керчи
Денис Короленко был осужден за совершение тяжкого преступления и отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК № 2 в Керчи.
Приметы мужчины: рост 155-165 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, высокий лоб, широкие брови, губы средние, глаза серые. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде пятиконечной звезды, а на предплечье голова женщины, на правой руке татуировка в виде змеи, на груди большой шрам, на левом предплечье — многочисленные следы порезов.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Короленко, просят сообщить по телефонам: 8(3652)667-588, 8(3652)668-818, 8(3652)77-30-11, 8(36561)7-82-00, 102.
В пресс-службе УФИН по Крыму уточнили, что в соответствии со статьей 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии, но в пределах муниципального образования, где она находится, если это необходимо по работе или в связи с обучением. Осужденные могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.
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