Судно с металлом не могут снять с мели в Керченском проливе

В Керченском проливе село на мель грузовое судно Maryland под флагом Либерии

Судно шло из Украины (Мариуполь) в Италию с грузом металла. Оно село на мель вечером 13 марта в Керчь-Еникальском канале.

В Росморречфлоте сообщили, что четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.

По данным ведомства, на движение судов в проливе инцидент не повлиял. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, передает «Интерфакс».