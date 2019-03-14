Судно с металлом не могут снять с мели в Керченском проливе

Крым

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В Керченском проливе село на мель грузовое судно Maryland под флагом Либерии

Судно шло из Украины (Мариуполь) в Италию с грузом металла. Оно село на мель вечером 13 марта в Керчь-Еникальском канале.

В Росморречфлоте сообщили, что четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось. 

По данным ведомства, на движение судов в проливе инцидент не повлиял. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, передает «Интерфакс».

Судоходство
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