Судно с металлом не могут снять с мели в Керченском проливе
Крым Елена Лободина
В Керченском проливе село на мель грузовое судно Maryland под флагом Либерии
Судно шло из Украины (Мариуполь) в Италию с грузом металла. Оно село на мель вечером 13 марта в Керчь-Еникальском канале.
В Росморречфлоте сообщили, что четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.
По данным ведомства, на движение судов в проливе инцидент не повлиял. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, передает «Интерфакс».
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