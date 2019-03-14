В Адыгее собираются сделать приложение для обучения адыгейскому языку

В Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований (АРИГИ) занялись разработкой приложения для изучения адыгейского языка

Специалисты института подготовили техзадание и договорились с одной из московских фирм об изготовлении программного продукта. Планируется, что мобильное приложение, которое позволит изучить адыгейский язык на разговорном уровне, будет создано уже в этом году, сообщил порталу Юга.ру директор АРИГИ Адам Тлеуж.

Он напомнил, что в Адыгее 14 марта отмечают День адыгского языка и письменности. Этот праздник был утвержден в 2000 году в честь выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого «Букваря черкесского языка».

«С учетом современных тенденций мы пересмотрели концепцию сохранения адыгейского языка: стали активно использовать современные технологии для более эффективного обучения языку», — рассказал Адам Тлеуж.

Он добавил, что сейчас готовится к выпуску работа над видеокурсом по изучению адыгейского языка. Авторский проект ведущего научного сотрудника АРИГИ, кандидата филологических наук Марзият Биданок «Адыгейский язык за 30 дней» предназначен для русскоязычных людей.

Кроме того, в АРГИ для взрослых организуют бесплатные курсы по изучению языка. Уже есть более 50 желающих, большинство из них — русскоязычные. Планируется, что занятия будут проходить по группам два раза в неделю со 2 апреля.