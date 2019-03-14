В Адыгее собираются сделать приложение для обучения адыгейскому языку
В Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований (АРИГИ) занялись разработкой приложения для изучения адыгейского языка
Специалисты института подготовили техзадание и договорились с одной из московских фирм об изготовлении программного продукта. Планируется, что мобильное приложение, которое позволит изучить адыгейский язык на разговорном уровне, будет создано уже в этом году, сообщил порталу Юга.ру директор АРИГИ Адам Тлеуж.
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Он напомнил, что в Адыгее 14 марта отмечают День адыгского языка и письменности. Этот праздник был утвержден в 2000 году в честь выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого «Букваря черкесского языка».
«С учетом современных тенденций мы пересмотрели концепцию сохранения адыгейского языка: стали активно использовать современные технологии для более эффективного обучения языку», — рассказал Адам Тлеуж.
Он добавил, что сейчас готовится к выпуску работа над видеокурсом по изучению адыгейского языка. Авторский проект ведущего научного сотрудника АРИГИ, кандидата филологических наук Марзият Биданок «Адыгейский язык за 30 дней» предназначен для русскоязычных людей.
Кроме того, в АРГИ для взрослых организуют бесплатные курсы по изучению языка. Уже есть более 50 желающих, большинство из них — русскоязычные. Планируется, что занятия будут проходить по группам два раза в неделю со 2 апреля.
Как сообщали Юга.ру, в этом учебном году в Адыгее планировали начать реализацию проекта, направленного на углубленное изучение адыгейского языка, а также культуры, обычаев и традиций.
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях республики количество школьников, изучающих адыгейский язык, составило 24 тыс. 302 человека (46,5% от общего количества учащихся), в том числе 7 тыс. 84 носителя языка (13,6%). В прошлом учебном году аналогичные показатели составляли 23 тыс. 400 человек (44,7%) и 6 тыс. 920 учеников (13,2%) соответственно.
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