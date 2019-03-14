В Новороссийске родители больной девочки не пустили в дом врачей скорой помощи без бахил

Краснодарский край

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В Новороссийске 7 марта врачи скорой помощи не смогли попасть к больному ребенку из-за того, что на них не было бахил

Бригаду скорой помощи в дом не пустили родители девочки, у которой поднялась температура. Они объяснили это тем, что на врачах не было бахил, а в квартире есть младенец.

Согласно законодательству, медики скорой помощи имеют право работать без сменной обуви или бахил. Однако родители ребенка выталкивали врачей из дома, нецензурно выражались и не пускали их к больной.

Главврач станции скорой медицинской помощи Светлана Андреева рассказала «Нашей газете», что дежурную бригаду вызывают только в экстренных случаях, так как педиатрическая бригада всего одна в городе. Время, потраченное на то, чтобы надеть бахилы, может стоить кому-то жизни.

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