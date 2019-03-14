Из-за сошедшего с рельсов вагона в Краснодаре встали трамваи

В Краснодаре в районе Дмитриевской дамбы 14 марта трамвайный вагон сошел с рельсов

«Это произошло в 8:45. Трамвай маршрута № 20 сошел с рельсов из-за построннего предмета — болта. В связи с этим все трамваи, проходящие через Дмитриевскую дамбу, пустили в обход», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

В 9:34 движение восстановили. Трамваи возвращаются на свои маршруты.