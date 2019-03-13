Суд прекратил дело экс-главы «Корпорации развития Ставрополья» за показания на бывшего министра экономики края

Краевой суд освободил от уголовной ответственности бывшего генерального директора ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» Заура Абдурахимова

Предварительно обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Из ходатайства следует, что именно благодаря показаниям Абдурахимова была сформирована доказательная база по бывшему руководству краевого министерства экономического развития, передает NewsTracker .

«Прекратить уголовное дело в отношении Абдурахимова, освободить его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в материалах суда.

О прекращении уголовного дела против Абдурахимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с ущербом в 3 млн рублей, ходатайствовал его адвокат.

Как писали Юга.ру, Абдурахимова задержали в аэропорту Краснодара в апреле 2018 года при попытке вылететь в Турцию.

Он являлся фигурантом того же дела, что и бывшее руководство минэкономразвития региона. Оно касается махинаций со средствами, выделенными на создание сайта, который продвигал бы бренд «Ставропольское качество».

Так, экс-министра и вице-премьера правительства края Андрея Мургу подозревают в присвоении денег, выделенных на эти цели (ч. 4 ст. 159 УК РФ — Мошенничество), а его экс-заместителю Елене Кильпе инкриминируют 10-кратное завышение стоимости госконтракта (ч. 1 ст. 285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями).

Самого Абдурахимова изначально подозревали в мошенничестве, а затем переквалифицировали обвинение на превышение должностных полномочий.

Следствие установило, что корпорация выиграла конкурс на создание сайта и медиа-контента для продвижения товаров местных производителей, получив на это 10 млн рублей. Корпорация привлекла подрядчика, которому перевела 4,5 млн рублей. Однако условия госконтракта по созданию сайта были выполнены не полностью, поэтому бюджетные средства необходимо было вернуть.

Абдурахимов забрал часть суммы — 3,4 млн рублей — лично и передал их Мурге, который в бюджет их не вернул. «Комсомольская правда» пишет, что Абдурахимов признался в том, что согласился так поступить «из желания выслужиться перед вышестоящим руководителем», так как Мурга пообещал ему карьерный рост.