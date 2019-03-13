В Сочи выпустят памятку, как вести себя с агрессивными бродячими собаками

В мэрии Сочи собираются выпустить памятку, в которой прописано, как вести себя с агрессивными собаками

В памятке также расскажут, куда обращаться, если вы встретились с животными, которые сбились в стаю.

Фото агрессивных животных и информацию о них можно будет направлять в администрацию курорта по электронной почте, сообщили 13 марта в пресс-службе мэрии Сочи.

«Это поможет специалистам отследить миграцию стай и выявить проблемные локации, где в первую очередь необходимо наведение порядка в сфере обращения с бездомными животными», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи для выгула собак определят официальные места.