В Краснодаре 900 человек остались без света из-за ДТП

На севере Краснодара 13 марта 900 человек остались без света из-за ночного ДТП

Авария произошла в 3:50 в поселке Российском. По предварительным данным, 31-летний водитель Mercedes ехал по улице Комарова и его занесло из-за превышения скорости. В результате мужчина потерял управление машиной и врезался в опору ЛЭП.

В ДТП пострадал водитель и две 25-летние пассажирки. Их госпитализировали, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Из-за аварии без света остались 900 жителей поселка Российского.

«Бригады "НЭСК-Электросети" ведут ремонтно-восстановительные работы, меняют поврежденную опору, после чего будет восстановлено электроснабжение потребителей», — рассказали в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.