Держатели карт Visa от Сбербанка смогут вернуть до 100% стоимости покупок в «Пятёрочке» бонусами «Спасибо»

С 10 марта в торговой сети «Пятёрочка» при оплате картой Visa от Сбербанка можно будет получить до 100% стоимости бонусами «Спасибо»

Акция стартовала 10 марта, она продлится до 30 апреля. Чтобы принять в ней участие, клиентам «Пятёрочки» нужно совершать покупки в магазинах сети и оплачивать их классической или золотой картой Visa от Сбербанка. Чем больше сумма покупки, тем больше шанс вернуть до 100% стоимости бонусами «Спасибо».

«Этой весной наши гости смогут перевернуть свое представление о привычных покупках и получить обратно до 100% стоимости своих покупок бонусами "Спасибо"», — прокомментировал директор департамента маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Александр Калюкин.