Держатели карт Visa от Сбербанка смогут вернуть до 100% стоимости покупок в «Пятёрочке» бонусами «Спасибо»
С 10 марта в торговой сети «Пятёрочка» при оплате картой Visa от Сбербанка можно будет получить до 100% стоимости бонусами «Спасибо»
Акция стартовала 10 марта, она продлится до 30 апреля. Чтобы принять в ней участие, клиентам «Пятёрочки» нужно совершать покупки в магазинах сети и оплачивать их классической или золотой картой Visa от Сбербанка. Чем больше сумма покупки, тем больше шанс вернуть до 100% стоимости бонусами «Спасибо».
«Этой весной наши гости смогут перевернуть свое представление о привычных покупках и получить обратно до 100% стоимости своих покупок бонусами "Спасибо"», — прокомментировал директор департамента маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Александр Калюкин.
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Согласно базовым условиям, покупатели получают от 0,5% до 2% стоимости покупки в «Пятёрочке». Условия начисления бонусов регулируются правилами бонусной программы и могут зависеть от типа карты и города.
Полученные бонусы можно потратить в Ростове-на-Дону, а также Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Туле, Белгороде, Владимире, Кемерове, Ижевске, Мурманске и Красноярске.
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