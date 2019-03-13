В Сочи ограничат движение транспорта из-за высадки деревьев

Краснодарский край

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В Олимпийском парке Сочи днем 13 марта будет ограничено движение транспорта на Континентальном проспекте

До 17:00 нельзя будет проехать по участку проспекта от улицы Воскресенской до Чемпионов, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Это связано с проведением социальной акции «Аллея Лидеров», во время которой на территории Континентального проспекта финалисты конкурса «Лидеры России», школьники и воспитанники образовательного центра «Сириус» высадят деревья.

В Сочи с 13 по 17 марта будет проходить финал конкурса управленцев «Лидеры России».

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