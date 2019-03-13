В Краснодаре шестилетний мальчик попал под машину, выбежав на дорогу во дворе многоэтажки

В Краснодаре во дворе многоэтажного дома 12 марта женщина сбила ребенка, который выбежал на дорогу

Авария произошла в 18:20 на улице Чехова, 4. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем автомобиля KIA ехала по внутридомовой территории и сбила шестилетнего ребенка. По ее словам, мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

Ребенка осмотрели врачи, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили 13 марта в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 7 марта в Сочи шестилетний мальчик поскользнулся и попал под машину.