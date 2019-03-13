Кубань вошла в топ-3 регионов РФ с самой большой численностью населения

Краснодарский край попал в тройку регионов с наибольшим числом жителей по итогам 2018 года

По данным Росстата, всего на начало 2019 года в России насчитывается 146,7 млн человек. На первом месте по численности населения оказалась Москва . Там на начало этого года зафиксировали 12,6 млн человек. Вторым регионом по числу жителей стала Московская область с 7,5 млн человек.

Третью строчку занял Краснодарский край . На Кубани, по данным Росстата, живут 5,6 млн человек. Затем идет Санкт-Петербург с численностью 5,3 млн человек. Меньше всего человек живет в Ненецком автономном округе. Там зафиксировали 43 тыс. человек, сообщает RT. В пятерку антирейтинга также вошли Чукотский автономный округ (49 тыс. человек), Магаданская область (141 тыс.), Еврейская втономная область (159 тыс.) и Алтай (218 тыс.).