Кубань вошла в топ-3 регионов РФ с самой большой численностью населения
Краснодарский край попал в тройку регионов с наибольшим числом жителей по итогам 2018 года
По данным Росстата, всего на начало 2019 года в России насчитывается 146,7 млн человек.
На первом месте по численности населения оказалась Москва. Там на начало этого года зафиксировали 12,6 млн человек. Вторым регионом по числу жителей стала Московская область с 7,5 млн человек.
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Третью строчку занял Краснодарский край. На Кубани, по данным Росстата, живут 5,6 млн человек. Затем идет Санкт-Петербург с численностью 5,3 млн человек.
Меньше всего человек живет в Ненецком автономном округе. Там зафиксировали 43 тыс. человек, сообщает RT. В пятерку антирейтинга также вошли Чукотский автономный округ (49 тыс. человек), Магаданская область (141 тыс.), Еврейская втономная область (159 тыс.) и Алтай (218 тыс.).
Как писали Юга.ру, Росстат в 2018 году рассчитал, что население России к 2036 году увеличится до 157 млн человек.
В Росстате 12 марта сообщили, что меньше всего жителей умирает в республиках Северного Кавказа.
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