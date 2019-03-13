Туристка сломала ногу во время поиска места для йога-тура в Мостовском районе

Спасатели 12 марта помогли туристке, которая сломала ногу во время поиска места для йога-тура в Мостовском районе

Женщина приехала в село Шедок, чтобы выбрать маршрут для своего йога-тура. Во время прогулки 42-летняя туристка упала и сломала ногу. Она позвонила спасателям, которые сразу же выехали на место.

Пострадавшую нашли возле реки Малая Лаба. Ее положили на носилки и около полукилометра несли до машины скорой помощи, где передали врачам. Женщине наложили шину и госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, в конце февраля спасатели освободили двоих детей в Лабинске и Кропоткине, которые оказались запертыми дома.