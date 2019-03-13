Девушка в халате и тапочках пропала в Новороссийске
Краснодарский край Валерия Дульская
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Новороссийска помочь в поисках пропавшей Валерии Рассохиной
Девушка вышла из дома по улице Видова 12 марта и не вернулась.
Ее рост 172 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие каштановые волосы ниже ушей. На пропавшей был бело-желтый халат с салатовыми цветами и желтые тапочки.
Особые приметы: родинка над губой. Девушка может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
Всех, у кого есть информация о местонахождении 28-летней Валерии Рассохиной, просьба позвонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.