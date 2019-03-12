Трех котят леопарда чипировали в Сочи

Краснодарский край

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В сочинском Центре восстановления леопарда в марте завершили чипирование котят переднеазиатского леопарда, которые родились в 2018 году

Процедуру прошли Агура и Аибга, рожденные от пары леопардов Алоуса и Черри, а также Лаба, детеныш Задига и Андреа.

«Установку подкожных микрочипов и визуальных ушных меток производили специалисты Центра при участии главного ветеринарного врача московского зоопарка Михаила Альшинецкого. Также во время процедуры были отобраны образцы крови и ткани для анализа состояния животных», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Исследование показало, что котята находятся в хорошей физической форме.

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Благодаря ушным меткам в будущем удастся оперативно координировать действия во время охоты каждого котенка. Также можно будет легко идентифицировать каждую особь по номеру микрочипа.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года в Центре восстановления леопарда на Кавказе две самки переднеазиатского леопарда — Андреа и Черри — родили пятерых детенышей. Котят назвали именами рек: самцы получили клички Баксан и Кодор, самки — Агура, Аибга и Лаба.

В 2016 году в Кавказский заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — Ахуна, Килли и Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.

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В январе 2018 года Виктория погибла во время неудачной охоты. Спустя год в Абхазии нашли мертвого самца леопарда, предположительно, Килли. Животное попало в капкан, после чего его застрелили браконьеры и сняли шкуру.

Летом 2018 года в Кавказский заповедник выпустили двухлетнего Артека, а его сестру и брата — Волну и Эльбруса — отправили в дикую природу нацпарка «Алания» в Северной Осетии. В феврале 2019-го Эльбрус исчез из зоны наблюдения.

Животные Заповедники Сочи
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