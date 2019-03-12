Жителей Кубани предупредили о сильных дождях, грозе и мокром снеге

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды и подъема воды в реках 13 и 14 марта

В среду и четверг метеорологи прогнозируют в регионе сильные осадки. В связи с этим утром 13 марта и до конца суток на юге региона возможны резкие подъемы уровня воды в реках.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 13 марта в крае и на побережье Черного моря будут идти дожди, местами сильные осадки, на севере и в предгорных районах — с мокрым снегом, на юге возможна гроза. Днем ожидается 5-10 °С, на юге побережья — до 12 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с с усилением до 23 м/с.

14 и 15 марта в крае сохранится дождливая погода, ночью возможен мокрый снег. Дневные температуры — 6-13 °С, на юге потеплеет до 16 °С. Ветер 4-9 м/с, усиление 12-17 м/с, в четверг в Новороссийске порывы 18-23 м/с.

В Краснодаре до конца недели будет дождливо. В среду днем будет 6-8 °С, в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до 11-13 °С. Ветер 3-5 м/с.