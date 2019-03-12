В Краснодаре автобусы маршрута № 105А будут ходить по другим улицам

В Краснодаре с 16 марта изменится схема автобусного маршрута № 105А

Маршрут продлят и отправят автобусы по другим улицам.

От остановки «НСТ "Прогресс"» автобус проследует по Ейскому шоссе, улицам Дзержинского, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Красных Партизан до гипермаркета «Лента» на Западном обходе. Транспорт будет ходить по этому маршруту в прямом и обратном направлениях. Раньше автобусы ходили не по улице Дзержинсого, а по Ростовскому шоссе.