В Краснодаре автобусы маршрута № 105А будут ходить по другим улицам

Краснодарский край

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В Краснодаре с 16 марта изменится схема автобусного маршрута № 105А

Маршрут продлят и отправят автобусы по другим улицам.

От остановки «НСТ "Прогресс"» автобус проследует по Ейскому шоссе, улицам Дзержинского, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Красных Партизан до гипермаркета «Лента» на Западном обходе. Транспорт будет ходить по этому маршруту в прямом и обратном направлениях. Раньше автобусы ходили не по улице Дзержинсого, а по Ростовскому шоссе.

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В новый маршрут включат остановки «Мегацентр "Красная площадь"», «Бальнеолечебница», «ТЦ "Фестивальный"», «ТЦ "Тургеневский"», «Микрохирургия глаза», сообщили 12 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 10 марта в Краснодаре продлили маршруты автобусов № 34 и 22.

Краснодар Общественный транспорт Транспорт
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