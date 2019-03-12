В Сочи 17-летняя пассажирка и водитель «Нивы» пострадали в ДТП на встречке

Краснодарский край

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На дороге А147 Джубга — Сочи утром 12 марта произошла автомобильная авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в 7:15 на Батумском шоссе. По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был 45-летний житель Нальчика, после заноса выехал на встречку, где столкнулся с машиной «ВАЗ-21213» («Нива») под управлением 48-летнего местного жителя.

В результате пострадали 17-летняя пассажирка и водитель «Нивы».

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжелых травм, отметили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

ГИБДД ДТП Сочи
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